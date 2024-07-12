節稅好幫手 臺企銀推出美元6個月及1年期NCD高利優惠最高5.1%

相較一般外幣定存單，可轉讓定存單多了可自由轉讓與分離課稅的優勢，讓投資人在節稅及理財的管道更多元，不僅是企業靈活資金調度的選擇外，亦可做為高資產、高稅率個人的節稅工具，因外幣 NCD 採 10% 分離課稅，對於全年利息所得超過新台幣 27 萬元且所得稅率逾 12% 以上之個人客戶具節稅效果，以 10 萬美元一年期可轉讓定存單為例，利息所得扣除所得稅、補充保費及帳戶維護費後，實際可獲淨收益約 4,396 美元，民眾可趁此機會享有美元資產所帶來的收益及兼顧節稅雙重好處。