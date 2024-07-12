節稅好幫手 臺企銀推出美元6個月及1年期NCD高利優惠最高5.1%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 16:28
臺灣企銀為提供高所得稅率的本國個人合法節稅管道，及讓企業戶把握美元降息前鎖定高利率收益商品，限時限量推出美元 6 個月及 1 年期可轉讓定存單（NCD）5% 高利優惠專案，優惠專案額度為 2 億美元，單次累計超過 50 萬美元另享回饋加碼 0.1% 利率優惠，即最高年利率為 5.1%，活動自即日起至 113 年 8 月 30 日，額度額滿則提前終止。
相較一般外幣定存單，可轉讓定存單多了可自由轉讓與分離課稅的優勢，讓投資人在節稅及理財的管道更多元，不僅是企業靈活資金調度的選擇外，亦可做為高資產、高稅率個人的節稅工具，因外幣 NCD 採 10% 分離課稅，對於全年利息所得超過新台幣 27 萬元且所得稅率逾 12% 以上之個人客戶具節稅效果，以 10 萬美元一年期可轉讓定存單為例，利息所得扣除所得稅、補充保費及帳戶維護費後，實際可獲淨收益約 4,396 美元，民眾可趁此機會享有美元資產所帶來的收益及兼顧節稅雙重好處。
臺灣企銀指出，美元 NCD 採無實體發行，投資人須開立短期票券劃撥帳戶，並以該行外幣存款帳戶做為款項交割帳戶，買賣交割均透過外幣結算平台與集中保管結算所帳戶劃撥作業，採款券同步交割（DVP）機制，民眾可趁美國聯準會啟動降息前把握該項美元高利產品。
臺灣企銀特別提醒，因外幣可轉讓定存單無法中途解約，且交割需透過集中保管結算所作業，集中保管結算所將收取年費率萬分之 0.9 的帳戶維護費，投資人亦應自行評估匯兌風險，充分暸解日後美元轉換為其他幣別時，有可能產生匯率兌換損失風險。
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