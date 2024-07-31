鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業AWI-US的目標價調升至131.5元，幅度約6.91%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 18:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)提出目標價估值：中位數由123元上修至131.5元，調升幅度6.91%。其中最高估值148元，最低估值121元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予阿姆斯壯世界工業評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀0位。
阿姆斯壯世界工業今(31日)收盤價為132.17元。近5日股價上漲6.91%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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