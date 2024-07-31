鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調升至85.5元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由82.5元上修至85.5元，調升幅度3.64%。其中最高估值95元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。
聖丁今(31日)收盤價為77.1元。近5日股價上漲3.64%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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