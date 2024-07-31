鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.95元上修至8.1元，其中最高估值8.93元，最低估值7.65元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.93(8.52)
|11.12
|13.37
|16.07
|最低值
|7.65(7.34)
|8.53
|9.67
|11.72
|平均值
|8.11(7.95)
|9.23
|10.95
|13.9
|中位數
|8.1(7.95)
|9.04
|10.74
|13.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.32億
|87.90億
|103.23億
|131.56億
|最低值
|66.35億
|75.74億
|85.34億
|110.35億
|平均值
|67.63億
|79.22億
|92.76億
|120.96億
|中位數
|67.22億
|78.00億
|91.01億
|120.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.66
|2.00
|2.63
|4.27
|6.58
|營業收入
|24.11億
|23.18億
|29.48億
|43.81億
|58.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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