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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arista網路(ANET-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Arista網路(ANET-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.95元上修至8.1元，其中最高估值8.93元，最低估值7.65元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.93(8.52)11.1213.3716.07
最低值7.65(7.34)8.539.6711.72
平均值8.11(7.95)9.2310.9513.9
中位數8.1(7.95)9.0410.7413.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值70.32億87.90億103.23億131.56億
最低值66.35億75.74億85.34億110.35億
平均值67.63億79.22億92.76億120.96億
中位數67.22億78.00億91.01億120.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.662.002.634.276.58
營業收入24.11億23.18億29.48億43.81億58.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Arista網路(ANET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANET

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