search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至86元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由89.05元下修至86元，調降幅度3.43%。其中最高估值110元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀0位。

聖丁今(22日)收盤價為65.9元。近5日股價下跌3.43%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股CNC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
聖丁66.370.20%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty