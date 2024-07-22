鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至86元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由89.05元下修至86元，調降幅度3.43%。其中最高估值110元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀0位。
聖丁今(22日)收盤價為65.9元。近5日股價下跌3.43%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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