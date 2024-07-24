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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁CNC-US的目標價調降至82.5元，幅度約4.07%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聖丁(CNC-US)提出目標價估值：中位數由86元下修至82.5元，調降幅度4.07%。其中最高估值110元，最低估值69元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予聖丁評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀0位。

聖丁今(24日)收盤價為65.26元。近5日股價下跌4.07%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CNC市場預估目標價

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