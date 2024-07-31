鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根RGEN-US的目標價調升至200元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對雷普理根(RGEN-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至200元，調升幅度5.26%。其中最高估值225元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予雷普理根評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
雷普理根今(31日)收盤價為160.59元。近5日股價上漲5.26%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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