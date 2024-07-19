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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根RGEN-US的目標價調降至190元，幅度約5%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對雷普理根(RGEN-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至190元，調降幅度5%。其中最高估值225元，最低估值155元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予雷普理根評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

雷普理根今(19日)收盤價為127.63元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股RGEN市場預估目標價

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