鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為96.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.1元，其中最高估值4.48元，最低估值3.9元，預估目標價為96.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.48(4.48)
|6.25
|7.28
|最低值
|3.9(3.7)
|5.12
|6
|平均值
|4.13(4.01)
|5.59
|6.49
|中位數
|4.1(4)
|5.5
|6.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|161.21億
|167.91億
|177.72億
|最低值
|152.05億
|155.33億
|161.61億
|平均值
|154.04億
|159.45億
|166.38億
|中位數
|153.60億
|159.60億
|165.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.35
|7.46
|10.16
|6.76
|-2.07
|營業收入
|144.42億
|145.35億
|156.17億
|169.47億
|157.81億
詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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