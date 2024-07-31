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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為96.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2024年EPS預估：中位數由4元上修至4.1元，其中最高估值4.48元，最低估值3.9元，預估目標價為96.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.48(4.48)6.257.28
最低值3.9(3.7)5.126
平均值4.13(4.01)5.596.49
中位數4.1(4)5.56.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值161.21億167.91億177.72億
最低值152.05億155.33億161.61億
平均值154.04億159.45億166.38億
中位數153.60億159.60億165.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.357.4610.166.76-2.07
營業收入144.42億145.35億156.17億169.47億157.81億

詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWK

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