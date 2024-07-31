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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至8.94元，預估目標價為167.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.8元上修至8.94元，其中最高估值9.21元，最低估值8.7元，預估目標價為167.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.21(9.2)9.8611.02
最低值8.7(8.59)99.65
平均值8.95(8.83)9.4410.3
中位數8.94(8.8)9.510.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值164.04億171.10億179.23億
最低值161.65億168.21億172.45億
平均值162.65億169.61億177.05億
中位數162.73億169.41億177.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.604.365.274.961.44
營業收入110.94億122.97億137.37億143.96億154.38億

詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLDOS

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