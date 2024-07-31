鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至8.94元，預估目標價為167.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.8元上修至8.94元，其中最高估值9.21元，最低估值8.7元，預估目標價為167.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.21(9.2)
|9.86
|11.02
|最低值
|8.7(8.59)
|9
|9.65
|平均值
|8.95(8.83)
|9.44
|10.3
|中位數
|8.94(8.8)
|9.5
|10.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|164.04億
|171.10億
|179.23億
|最低值
|161.65億
|168.21億
|172.45億
|平均值
|162.65億
|169.61億
|177.05億
|中位數
|162.73億
|169.41億
|177.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.60
|4.36
|5.27
|4.96
|1.44
|營業收入
|110.94億
|122.97億
|137.37億
|143.96億
|154.38億
詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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