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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯公司FLS-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對福斯公司(FLS-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值60元，最低估值46元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予福斯公司評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。

福斯公司今(31日)收盤價為49.23元。近5日股價下跌3.57%，標普指數下跌2.15%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FLS市場預估目標價

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