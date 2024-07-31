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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧(GLW-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康寧(GLW-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.93元，其中最高估值2元，最低估值1.87元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2(2.07)2.433
最低值1.87(1.8)22.08
平均值1.92(1.94)2.292.56
中位數1.93(1.96)2.282.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值145.80億156.77億171.03億
最低值131.04億146.08億151.02億
平均值141.64億152.01億161.26億
中位數142.68億151.94億161.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.070.541.281.540.68
營業收入115.03億113.10億140.68億141.37億125.88億

詳細資訊請看美股內頁：
康寧(GLW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGLW

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