鉅亨速報 - Factset 最新調查：康寧(GLW-US)EPS預估下修至1.93元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對康寧(GLW-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.93元，其中最高估值2元，最低估值1.87元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2(2.07)
|2.43
|3
|最低值
|1.87(1.8)
|2
|2.08
|平均值
|1.92(1.94)
|2.29
|2.56
|中位數
|1.93(1.96)
|2.28
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|145.80億
|156.77億
|171.03億
|最低值
|131.04億
|146.08億
|151.02億
|平均值
|141.64億
|152.01億
|161.26億
|中位數
|142.68億
|151.94億
|161.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|0.54
|1.28
|1.54
|0.68
|營業收入
|115.03億
|113.10億
|140.68億
|141.37億
|125.88億
詳細資訊請看美股內頁：
康寧(GLW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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