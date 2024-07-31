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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為18.53元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.22元，其中最高估值1.4元，最低估值1.13元，預估目標價為18.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.4(1.4)1.871.83
最低值1.13(1.17)1.471.69
平均值1.24(1.25)1.581.72
中位數1.22(1.25)1.581.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值51.05億54.14億55.52億
最低值45.07億47.24億49.73億
平均值47.18億49.84億52.70億
中位數46.39億48.89億52.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.900.081.130.681.17
營業收入44.05億33.48億33.46億41.69億47.72億

詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTIMB

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