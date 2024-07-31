鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為18.53元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.22元，其中最高估值1.4元，最低估值1.13元，預估目標價為18.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.87
|1.83
|最低值
|1.13(1.17)
|1.47
|1.69
|平均值
|1.24(1.25)
|1.58
|1.72
|中位數
|1.22(1.25)
|1.58
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51.05億
|54.14億
|55.52億
|最低值
|45.07億
|47.24億
|49.73億
|平均值
|47.18億
|49.84億
|52.70億
|中位數
|46.39億
|48.89億
|52.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.90
|0.08
|1.13
|0.68
|1.17
|營業收入
|44.05億
|33.48億
|33.46億
|41.69億
|47.72億
詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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