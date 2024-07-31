台積電1080元到900元保衛戰沒在怕？關鍵因素告訴你！

鉅亨研報 2024-07-31 11:41

一、台積業績報喜，對前景展望樂觀

台積電於 7 月 18 日召開法說會，公布第 2 季財報及第 3 季財測目標，台積電 2Q24 美元營收 208.2 億 (+10.3%QoQ，+32.8%YoY)，優於先前展望的 196-204 億美元，主要受惠 N3/N5 系列製程需求強勁所帶動，新台幣營收 6,735 億 (+13.6%QoQ，+40.1%YoY)，毛利率 53.2% 也優於預期，受到產能利用率優於預期、成本改善及匯率助益，營業利益率 42.5% 亦優於先前展望，稅後淨利 2478.4 億 (+9.9%QoQ，+36.3%YoY)，超過先前市場近期預期的 + 30%YoY 水準，EPS 9.56 元。

在需求前景方面，台積電表示，與 3 個月前相比，他們看到了更強勁的 AI 和高端智慧手機需求，這導致 2H24 3nm/5nm 的利用率更高。2024 年台積電將全年營收指引小幅上調至「略高於 20% 左右」（此前為 20% 左右）。

然而，台積電亮麗的業績與前景展望，原本應該激勵股價上揚，卻因川普在 7/17 受彭博訪談時的談話而重挫。

二、川普保護費說，導致台積電股價重挫，跌破千元

7 月 17 日，美國前總統兼 2024 年總統候選人川普在接受彭博社採訪時發表了震驚全球的言論：「台灣搶走了美國晶片業務，台灣要獲得美國的協防與保護，台灣必須付保護費」。

這番話立即引發市場恐慌。台積電 ADR 在美國市場重挫 8%，費城半導體指數創下 2020 年 3 月以來最大單日跌幅，達 6.8%。台積電股價跌破 1000 元大關，從高點 1080 元重挫至近期拚守 900 元大關。

川普的發言凸顯了他若重返白宮，可能為台灣海峽帶來不確定與風險。正如川普對北約的批評讓美國盟友不安一樣，如今的最新發言再度引發一個疑問，他如果真有第二任期，是否將和拜登一樣盡可能保護台灣？

三、外國專家如何評論川普言論？

四、投行如何看台積電前景？川普的言論真的會影響台積電嗎？

五、結論：關注美國政策對台積電的影響性