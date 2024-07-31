鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至50.88元，預估目標價為850元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.72元上修至50.88元，其中最高估值55.77元，最低估值42.88元，預估目標價為850元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|55.77(56.43)
|69.77
|75.2
|最低值
|42.88(42.88)
|50.29
|59.49
|平均值
|50(49.32)
|59.86
|68.13
|中位數
|50.88(48.72)
|59.89
|69.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|130,903,000
|147,391,000
|153,273,300
|最低值
|122,041,130
|130,452,530
|139,733,000
|平均值
|124,740,590
|137,344,440
|147,847,690
|中位數
|124,340,000
|137,159,000
|148,779,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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