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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至50.88元，預估目標價為850元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.72元上修至50.88元，其中最高估值55.77元，最低估值42.88元，預估目標價為850元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值55.77(56.43)69.7775.2
最低值42.88(42.88)50.2959.49
平均值50(49.32)59.8668.13
中位數50.88(48.72)59.8969.18

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值130,903,000147,391,000153,273,300
最低值122,041,130130,452,530139,733,000
平均值124,740,590137,344,440147,847,690
中位數124,340,000137,159,000148,779,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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