search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)目標價調升至830元，幅度約7.44%

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)提出目標價估值：中位數由772.5元上修至830元，調升幅度7.44%。其中最高估值910元，最低估值625元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予國巨(2327-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

國巨(2327-TW)今(29日)收盤價為713元。近5日股價下跌5.09%，相關零組件業近5日下跌2.68%，集中市場加權指數下跌3.28%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22149.790.14%
國巨720-0.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

中強短弱
國巨

88.89%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty