鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)目標價調升至830元，幅度約7.44%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)提出目標價估值：中位數由772.5元上修至830元，調升幅度7.44%。其中最高估值910元，最低估值625元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予國巨(2327-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
國巨(2327-TW)今(29日)收盤價為713元。近5日股價下跌5.09%，相關零組件業近5日下跌2.68%，集中市場加權指數下跌3.28%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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