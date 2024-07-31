鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paypal控股(PYPL-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Paypal控股(PYPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.27元，其中最高估值4.51元，最低估值4.08元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.51(4.51)
|5.06
|5.67
|5.47
|最低值
|4.08(4.06)
|4.26
|4.55
|4.79
|平均值
|4.28(4.18)
|4.66
|5.13
|5.13
|中位數
|4.27(4.16)
|4.68
|5.17
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|326.21億
|360.41億
|396.85億
|391.79億
|最低值
|315.72億
|337.60億
|363.14億
|384.15億
|平均值
|320.06億
|346.30億
|374.81億
|387.97億
|中位數
|319.72億
|345.60億
|372.75億
|387.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.07
|3.54
|3.52
|2.09
|3.84
|營業收入
|175.34億
|214.34億
|255.61億
|270.56億
|296.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Paypal控股(PYPL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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