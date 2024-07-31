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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paypal控股(PYPL-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Paypal控股(PYPL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.27元，其中最高估值4.51元，最低估值4.08元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.51(4.51)5.065.675.47
最低值4.08(4.06)4.264.554.79
平均值4.28(4.18)4.665.135.13
中位數4.27(4.16)4.685.175.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值326.21億360.41億396.85億391.79億
最低值315.72億337.60億363.14億384.15億
平均值320.06億346.30億374.81億387.97億
中位數319.72億345.60億372.75億387.97億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.073.543.522.093.84
營業收入175.34億214.34億255.61億270.56億296.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Paypal控股(PYPL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPYPL

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