鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈特福德金融服務集團HIG-US的目標價調升至117.5元，幅度約3.07%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對哈特福德金融服務集團(HIG-US)提出目標價估值：中位數由114元上修至117.5元，調升幅度3.07%。其中最高估值144元，最低估值101元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予哈特福德金融服務集團評價：積極樂觀12位、保持中立11位、保守悲觀1位。
哈特福德金融服務集團今(31日)收盤價為111.78元。近5日股價上漲3.07%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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