鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調升至444元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由420元上修至444元，調升幅度5.71%。其中最高估值514元，最低估值403元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀0位。
Kinsale Capital Group Inc今(31日)收盤價為461.9元。近5日股價上漲5.71%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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