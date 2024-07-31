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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調升至444元，幅度約5.71%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由420元上修至444元，調升幅度5.71%。其中最高估值514元，最低估值403元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀0位。

Kinsale Capital Group Inc今(31日)收盤價為461.9元。近5日股價上漲5.71%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股KNSL市場預估目標價

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Kinsale Capital Group Inc461.94.88%

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