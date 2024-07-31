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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UFP Industries Inc(UFPI-US)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對UFP Industries Inc(UFPI-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.33元，其中最高估值8元，最低估值7.18元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8(8)98.55
最低值7.18(7.3)7.57.91
平均值7.52(7.64)8.198.23
中位數7.33(7.6)8.048.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值70.93億73.72億75.14億
最低值66.67億70.02億74.79億
平均值68.48億72.12億74.96億
中位數68.49億72.09億74.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.914.008.5910.978.07
營業收入44.16億51.54億86.36億96.27億72.18億

詳細資訊請看美股內頁：
UFP Industries Inc(UFPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUFPI

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