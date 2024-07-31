鉅亨速報 - Factset 最新調查：UFP Industries Inc(UFPI-US)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對UFP Industries Inc(UFPI-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.33元，其中最高估值8元，最低估值7.18元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8(8)
|9
|8.55
|最低值
|7.18(7.3)
|7.5
|7.91
|平均值
|7.52(7.64)
|8.19
|8.23
|中位數
|7.33(7.6)
|8.04
|8.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|70.93億
|73.72億
|75.14億
|最低值
|66.67億
|70.02億
|74.79億
|平均值
|68.48億
|72.12億
|74.96億
|中位數
|68.49億
|72.09億
|74.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.91
|4.00
|8.59
|10.97
|8.07
|營業收入
|44.16億
|51.54億
|86.36億
|96.27億
|72.18億
詳細資訊請看美股內頁：
UFP Industries Inc(UFPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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