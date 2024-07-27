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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至15.05元，預估目標價為420.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.75元上修至15.05元，其中最高估值15.7元，最低估值14.1元，預估目標價為420.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值15.7(15.41)18.7722.63
最低值14.1(13.25)1620.3
平均值14.96(14.71)17.6421.15
中位數15.05(14.75)17.6620.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值15.62億18.76億21.65億
最低值14.85億17.54億20.39億
平均值15.13億17.96億20.89億
中位數15.14億17.79億20.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.863.876.626.8813.22
營業收入3.16億4.60億6.40億8.20億12.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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