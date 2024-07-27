鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至15.05元，預估目標價為420.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.75元上修至15.05元，其中最高估值15.7元，最低估值14.1元，預估目標價為420.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.7(15.41)
|18.77
|22.63
|最低值
|14.1(13.25)
|16
|20.3
|平均值
|14.96(14.71)
|17.64
|21.15
|中位數
|15.05(14.75)
|17.66
|20.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.62億
|18.76億
|21.65億
|最低值
|14.85億
|17.54億
|20.39億
|平均值
|15.13億
|17.96億
|20.89億
|中位數
|15.14億
|17.79億
|20.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.86
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|營業收入
|3.16億
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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