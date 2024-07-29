〈台幣〉熱錢出走放量收貶創8年多新低 退守32.9元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 18:10
台北股匯今 (29) 日走勢脫鉤，受外資大舉匯出影響，新台幣兌美元匯率逼近 32.9 元關卡，緩步往 33 元整數大關靠攏，所幸在出口商拋匯及央行尾盤調節下，收盤貶勢略為收斂，貶值 3.9 分，以 32.87 元作收，仍創下 8 年 4 個月以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 25.42 億美元。
台北匯市今天陷入拉鋸戰，新台幣兌美元開盤價為 32.79 元，最高來到 32.785 元、最低下探 32.89 元。
匯銀人士指出，外資上周五 (7/26) 狂賣台股，但並未馬上匯出，反而集中在今天買美元，不過，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，為新台幣匯價提供支撐，而進口商也伺機進場撿便宜美元，帶動整體成交量能擴大。
新台幣兌美元匯率終場貶值 3.9 分，收在 32.87 元，為 2016 年 3 月中旬以來的最低點。匯銀人士分析，雖然近二日有出口商拋匯力挺，但新台幣仍有貶值壓力，整體來看，主要亞幣兌美元趨貶，預期「老大哥 (央行)」調節力道不會太重，將以尾盤調節為主。
觀察今天主要貨幣對美元表現，美元指數小漲 0.08%，亞幣走勢不同調，日元升值 0.2%，韓元升值 0.17%，新加坡幣亦小幅升值，而新台幣貶值 0.12%，表現偏弱，人民幣同步貶 0.05%。
投資人本周最關注的莫過於美國 FOMC 會議，儘管市場並不預期聯準會會宣布降息，但多數人仍認為，近期經濟數據顯示勞動市場疲軟，支持 FOMC 9 月降息的預期。此外，英國央行、日本央行會議也都是市場關注焦點。
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