〈台幣〉熱錢出走放量收貶創8年多新低 退守32.9元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 18:10

台北股匯今 (29) 日走勢脫鉤，受外資大舉匯出影響，新台幣兌美元匯率逼近 32.9 元關卡，緩步往 33 元整數大關靠攏，所幸在出口商拋匯及央行尾盤調節下，收盤貶勢略為收斂，貶值 3.9 分，以 32.87 元作收，仍創下 8 年 4 個月以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 25.42 億美元。

台北匯市今天陷入拉鋸戰，新台幣兌美元開盤價為 32.79 元，最高來到 32.785 元、最低下探 32.89 元。

新台幣兌美元匯率終場貶值 3.9 分，收在 32.87 元，為 2016 年 3 月中旬以來的最低點。匯銀人士分析，雖然近二日有出口商拋匯力挺，但新台幣仍有貶值壓力，整體來看，主要亞幣兌美元趨貶，預期「老大哥 (央行)」調節力道不會太重，將以尾盤調節為主。

觀察今天主要貨幣對美元表現，美元指數小漲 0.08%，亞幣走勢不同調，日元升值 0.2%，韓元升值 0.17%，新加坡幣亦小幅升值，而新台幣貶值 0.12%，表現偏弱，人民幣同步貶 0.05%。