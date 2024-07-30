安碁資訊Q2獲利創高 將辦現增 換新機電設備

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 18:45

資安服務廠商安碁資訊 (6690-TW) 今 (30) 日公布第二季財報，單季稅後純益 5596 萬元，年增 23%，每股純益(EPS)2.54 元，創單季新高，而上半年稅後純益 1.01 億元，年增 19%，EPS 4.57 元，董事會同時通過辦理現金增資發行新股案，增資主要目的為擴大業務充實營運資金、轉投資宏碁雲架構服務公司，以及償還銀行借款。

安碁第二季合併營收近 5.3 億元，年增 18%，營業毛利 2.14 億元，年增 21%，毛利率達 40.3%，營業利益 7107 萬元，年增 32%，稅後純益 5596 萬元，年增 23%，EPS 2.54 元。

而安碁上半年合併營收 9.81 億元，年增 16%，營業毛利 3.96 億元，年增 17%，毛利率 40.37%，營業利益 1.28 億元，年增 24%，稅後純益 1.01 億元，年增 19%，EPS 4.57 元。

安碁本次現金增資發行 800 萬股，每股發行價格暫定為新台幣 200 元，依公司法規定保留發行新股總額 10% 由員工認購，另依證券交易法規定，提撥發行新股總額 10% 公開申購，其餘 80% 洽原股東按認股基準日股東名簿記載的持股比例認購。

安碁說明，對子公司投資主要是因應資料中心的機電系統隨 AI 算力提升，進行擴建及汰換機電設備，並購置綠能設備等。

展望下半年，安碁除了原有的簽約專案外，看好政府資安法規的實施要求下，上市櫃企業、電商網購和中小企業在資安投資的大幅成長，並因應企業上雲面臨的安全威脅，陸續與三大雲端業者洽談雲端安全防護合作，提供專屬客製的資安防護韌性服務與資安檢測服務，樂觀看下半年營運動能穩健成長。