盤後速報 - 樺漢(6414)次交易(31)日除息11.35元，參考價295.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
樺漢(6414-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.35元。
首日參考價為295.15元，相較今日收盤價306.50元，息值合計為11.35元，股息殖利率3.7%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|306.50
|11.35226
|3.7%
|0.0
|2023/08/03
|294.0
|12.74027
|4.33%
|0.0
|2022/07/29
|218.5
|7.0
|3.2%
|0.0
|2021/10/04
|185.5
|5.0
|2.7%
|0.0
|2020/09/09
|288.0
|3.9333
|1.37%
|0.9833
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- 盤後速報 - 樺漢(6414)下週(7月31日)除息11.35元，預估參考價305.65元
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