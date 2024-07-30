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鉅亨速報

盤後速報 - 樺漢(6414)次交易(31)日除息11.35元，參考價295.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

樺漢(6414-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.35元。

首日參考價為295.15元，相較今日收盤價306.50元，息值合計為11.35元，股息殖利率3.7%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 306.50 11.35226 3.7% 0.0
2023/08/03 294.0 12.74027 4.33% 0.0
2022/07/29 218.5 7.0 3.2% 0.0
2021/10/04 185.5 5.0 2.7% 0.0
2020/09/09 288.0 3.9333 1.37% 0.9833

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