盤後速報 - 嘉彰(4942)次交易(31)日除息2.3元，參考價43.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05
嘉彰(4942-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
首日參考價為43.3元，相較今日收盤價45.60元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|45.60
|2.3
|5.04%
|0.0
|2023/07/27
|41.0
|2.5
|6.1%
|0.0
|2022/08/25
|40.5
|3.0
|7.41%
|0.0
|2021/08/20
|50.1
|2.5
|4.99%
|0.0
|2020/08/27
|41.45
|2.5
|6.03%
|0.0
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