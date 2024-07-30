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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉彰(4942)次交易(31)日除息2.3元，參考價43.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

嘉彰(4942-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

首日參考價為43.3元，相較今日收盤價45.60元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 45.60 2.3 5.04% 0.0
2023/07/27 41.0 2.5 6.1% 0.0
2022/08/25 40.5 3.0 7.41% 0.0
2021/08/20 50.1 2.5 4.99% 0.0
2020/08/27 41.45 2.5 6.03% 0.0

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