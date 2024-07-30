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鉅亨速報

盤後速報 - 中釉(1809)次交易(31)日除息0.2元，參考價24.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:05

中釉(1809-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為24.1元，相較今日收盤價24.30元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 24.30 0.2 0.82% 0.0
2023/08/03 15.55 0.25 1.61% 0.0
2022/07/26 11.95 0.25 2.09% 0.0
2021/08/12 13.3 0.2 1.5% 0.0
2020/07/21 9.71 0.2 2.06% 0.0

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