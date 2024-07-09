盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額1.29億
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2%，總成交額1.29億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)09日10:05股價下跌0.85元，報25.5元，跌幅3.23%。
玻璃陶瓷近5日上漲0.61%，集中市場加權指數上漲3.55%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.61%
|+3.55%
|近一月
|-1.12%
|+9.24%
|近三月
|+7.94%
|+16.95%
|近六月
|+2.45%
|+35.88%
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