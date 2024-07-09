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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額1.29億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2%，總成交額1.29億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股中釉(1809-TW)09日10:05股價下跌0.85元，報25.5元，跌幅3.23%。

玻璃陶瓷近5日上漲0.61%，集中市場加權指數上漲3.55%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +0.61% +3.55%
近一月 -1.12% +9.24%
近三月 +7.94% +16.95%
近六月 +2.45% +35.88%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23900.080.09%
中釉26.92.09%

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