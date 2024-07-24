盤後速報 - 中釉(1809)下週(7月31日)除息0.2元，預估參考價24.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
中釉(1809-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月23日)收盤價25.10元計算，預估參考價為24.9元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
中釉(1809-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為色釉料。精密陶瓷,結晶化玻璃製品。陶瓷及陶瓷製品,其他化學材料。近5日股價下跌6.86%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|25.10
|0.2
|0.8%
|0.0
|2023/08/03
|15.55
|0.25
|1.61%
|0.0
|2022/07/26
|11.95
|0.25
|2.09%
|0.0
|2021/08/12
|13.3
|0.2
|1.5%
|0.0
|2020/07/21
|9.71
|0.2
|2.06%
|0.0
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