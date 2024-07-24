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鉅亨速報

盤後速報 - 中釉(1809)下週(7月31日)除息0.2元，預估參考價24.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

中釉(1809-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月23日)收盤價25.10元計算，預估參考價為24.9元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

中釉(1809-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為色釉料。精密陶瓷,結晶化玻璃製品。陶瓷及陶瓷製品,其他化學材料。近5日股價下跌6.86%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 25.10 0.2 0.8% 0.0
2023/08/03 15.55 0.25 1.61% 0.0
2022/07/26 11.95 0.25 2.09% 0.0
2021/08/12 13.3 0.2 1.5% 0.0
2020/07/21 9.71 0.2 2.06% 0.0

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