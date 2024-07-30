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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估下修至1.68元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安可(AMKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.68元，其中最高估值1.85元，最低估值1.36元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.85(1.95)2.743.63
最低值1.36(1.36)2.162.78
平均值1.63(1.73)2.433.14
中位數1.68(1.75)2.462.94

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值65.65億74.38億83.50億
最低值64.66億71.00億75.86億
平均值65.24億72.38億79.11億
中位數65.23億72.59億78.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.501.402.623.111.46
營業收入40.53億50.51億61.38億70.92億65.03億

詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMKR

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