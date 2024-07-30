鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估下修至1.68元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對安可(AMKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.75元下修至1.68元，其中最高估值1.85元，最低估值1.36元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.85(1.95)
|2.74
|3.63
|最低值
|1.36(1.36)
|2.16
|2.78
|平均值
|1.63(1.73)
|2.43
|3.14
|中位數
|1.68(1.75)
|2.46
|2.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|65.65億
|74.38億
|83.50億
|最低值
|64.66億
|71.00億
|75.86億
|平均值
|65.24億
|72.38億
|79.11億
|中位數
|65.23億
|72.59億
|78.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.50
|1.40
|2.62
|3.11
|1.46
|營業收入
|40.53億
|50.51億
|61.38億
|70.92億
|65.03億
詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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