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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Varonis Systems Inc(VRNS-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Varonis Systems Inc(VRNS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.24元，最低估值0.13元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.24(0.32)0.480.850.64
最低值0.13(0.13)-0.090.030.49
平均值0.19(0.16)0.260.420.57
中位數0.16(0.15)0.290.470.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.52億6.42億7.33億7.77億
最低值5.40億5.78億6.77億7.77億
平均值5.45億6.13億7.05億7.77億
中位數5.46億6.13億7.02億7.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.87-1.00-1.11-1.14-0.92
營業收入2.54億2.93億3.90億4.74億4.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Varonis Systems Inc(VRNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRNS

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