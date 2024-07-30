鉅亨速報 - Factset 最新調查：Varonis Systems Inc(VRNS-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Varonis Systems Inc(VRNS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.24元，最低估值0.13元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.24(0.32)
|0.48
|0.85
|0.64
|最低值
|0.13(0.13)
|-0.09
|0.03
|0.49
|平均值
|0.19(0.16)
|0.26
|0.42
|0.57
|中位數
|0.16(0.15)
|0.29
|0.47
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.52億
|6.42億
|7.33億
|7.77億
|最低值
|5.40億
|5.78億
|6.77億
|7.77億
|平均值
|5.45億
|6.13億
|7.05億
|7.77億
|中位數
|5.46億
|6.13億
|7.02億
|7.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.87
|-1.00
|-1.11
|-1.14
|-0.92
|營業收入
|2.54億
|2.93億
|3.90億
|4.74億
|4.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Varonis Systems Inc(VRNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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