鉅亨速報 - Factset 最新調查：適力(SRCL-US)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對適力(SRCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元下修至2.29元，其中最高估值2.35元，最低估值2.21元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.35(2.39)
|2.82
|3.5
|4.18
|最低值
|2.21(2.28)
|2.66
|3.5
|4.18
|平均值
|2.28(2.33)
|2.75
|3.5
|4.18
|中位數
|2.29(2.33)
|2.76
|3.5
|4.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.15億
|28.07億
|29.65億
|31.04億
|最低值
|26.54億
|27.63億
|29.55億
|31.04億
|平均值
|26.92億
|27.90億
|29.58億
|31.04億
|中位數
|26.99億
|27.96億
|29.55億
|31.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.81
|-0.63
|-0.30
|0.61
|-0.23
|營業收入
|33.09億
|26.76億
|26.47億
|27.05億
|26.59億
詳細資訊請看美股內頁：
適力(SRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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