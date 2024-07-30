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鉅亨速報 - Factset 最新調查：適力(SRCL-US)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對適力(SRCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元下修至2.29元，其中最高估值2.35元，最低估值2.21元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.35(2.39)2.823.54.18
最低值2.21(2.28)2.663.54.18
平均值2.28(2.33)2.753.54.18
中位數2.29(2.33)2.763.54.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.15億28.07億29.65億31.04億
最低值26.54億27.63億29.55億31.04億
平均值26.92億27.90億29.58億31.04億
中位數26.99億27.96億29.55億31.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.81-0.63-0.300.61-0.23
營業收入33.09億26.76億26.47億27.05億26.59億

詳細資訊請看美股內頁：
適力(SRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRCL

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