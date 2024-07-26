盤中速報 - 費城半導體大漲1.96%，報5103.43點
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:00
截至台北時間26日09:45，費城半導體上漲98.07點（或1.96%），暫報5103.43點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.93%
- 近 1 月：-8.46%
- 近 3 月：+8.46%
- 近 6 月：+11.92%
- 今年以來：+19.88%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲3.02%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.95%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.9%；連貫(COHR-US)上漲2.8%。
部分成分股表現相對疲軟，安可(AMKR-US)下跌0.73%。
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