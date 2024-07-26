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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.96%，報5103.43點

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:00

截至台北時間26日09:45，費城半導體上漲98.07點（或1.96%），暫報5103.43點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.93%
  • 近 1 月：-8.46%
  • 近 3 月：+8.46%
  • 近 6 月：+11.92%
  • 今年以來：+19.88%

焦點個股

費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲3.02%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3%；Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)上漲2.95%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.9%；連貫(COHR-US)上漲2.8%。

部分成分股表現相對疲軟，安可(AMKR-US)下跌0.73%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5096.5051.82%
艾司摩爾891.83.38%
邁威爾科技65.752.75%
Axcelis Technologies Inc123.82.96%
芯源系統819.6853.77%
連貫69.4352.94%
安可38.190.03%

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