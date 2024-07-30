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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADRPSO-US的目標價調升至15.42元，幅度約10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)提出目標價估值：中位數由13.94元上修至15.42元，調升幅度10.6%。其中最高估值15.76元，最低估值12.76元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Pearson plc - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Pearson plc - ADR今(30日)收盤價為13.36元。近5日股價上漲10.6%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PSO市場預估目標價

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Pearson plc - ADR13.36-0.60%

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