鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為89.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.26元，其中最高估值3.47元，最低估值3.1元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.47(3.25)
|3.84
|4.41
|4.81
|最低值
|3.1(2.92)
|3.3
|3.55
|4.57
|平均值
|3.26(3.13)
|3.58
|3.97
|4.69
|中位數
|3.26(3.13)
|3.6
|4.05
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.39億
|83.92億
|91.08億
|96.85億
|最低值
|73.46億
|78.97億
|87.44億
|95.99億
|平均值
|74.51億
|81.42億
|89.31億
|96.42億
|中位數
|74.56億
|81.36億
|88.98億
|96.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.25
|2.43
|2.10
|2.39
|2.50
|營業收入
|56.35億
|64.69億
|61.00億
|64.04億
|68.37億
詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鏡泰(GNTX-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為37.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為10.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦PHG-US的目標價調升至27.85元，幅度約3.34%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為17.29元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇