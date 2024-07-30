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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豆芽農夫市場(SFM-US)EPS預估上修至3.26元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豆芽農夫市場(SFM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.13元上修至3.26元，其中最高估值3.47元，最低估值3.1元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.47(3.25)3.844.414.81
最低值3.1(2.92)3.33.554.57
平均值3.26(3.13)3.583.974.69
中位數3.26(3.13)3.64.054.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值75.39億83.92億91.08億96.85億
最低值73.46億78.97億87.44億95.99億
平均值74.51億81.42億89.31億96.42億
中位數74.56億81.36億88.98億96.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.252.432.102.392.50
營業收入56.35億64.69億61.00億64.04億68.37億

詳細資訊請看美股內頁：
豆芽農夫市場(SFM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFM

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