鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託DOC-US的目標價調升至24元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)提出目標價估值：中位數由22.5元上修至24元，調升幅度6.67%。其中最高估值26元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Physicians房地產信託評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Physicians房地產信託今(30日)收盤價為21.85元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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