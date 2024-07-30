陸今年上半年超市量販關店數量逾130家 上百萬人被迫轉行

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 16:48

隨著電商平台和本地生活平台發展成熟，傳統商店超市關店步伐近幾年從未停止，最新數據顯示中國今年上半年關門的商店與超市數量超過 130 家。

根據《聯商網》統計，今年上半年中國至少有 131 家超商超市關閉，若加上上海城市超市和湖北富迪超市因經營困難幾乎關閉所有門市，實際關閉數量遠超出統計，且不乏一些產業巨頭如大潤發、華潤萬家、永輝等等，另有家樂福、沃爾瑪、蜂蓮花等外資。

傳統超市的式微已是不爭的事實。根據近十年數據，中國大型超市正以平均每年關閉 690 家門市的數量銳減。2012 年，中國大型超市門市總數為 1 萬 1947 個，到 2021 年總數縮減到 5340 個，十年內縮水達 57.8%。

傳統商店與超市關店有多種原因，除經營不善出現虧損外，還有租約到期、租金及人力成本過高、商品力與價格力不足導致無法與電商競爭等。想要自救，只能是把業績不好虧損的、租金過高的、位置不好的門市全部關閉，然後選擇租金成本更低、位置更好的地方開出新店。

只不過關店並不是商店與超市的最佳出路，部分傳統商超、大賣場正努力探索新賽道，加速轉型、優化門市並繼續開店。

多家商超在財報中提到，零售市場發生轉變，尋求轉型是企業未來探索方向之一，而倉儲會員模式是業內最熱門模式，典型例子就是山姆。

從 2023 年的數據來看，截至今年 1 月，山姆上海嘉定店開業，山姆已在全中國開設 47 家門市，去年營收高達 843 億人民幣，突破過往紀錄，成為零售界焦點。

雖然位置偏遠，再加上要交上不便宜的會員費的原因，按常理來說會鮮少有人前去購物，但由於這些倉儲會員超市可以包攬日常所需，且商品高品質、高 CP 值，別的地方還買不到，消費完還能享受到優質的服務。