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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至97元，幅度約3.74%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)提出目標價估值：中位數由93.5元上修至97元，調升幅度3.74%。其中最高估值105元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予華通(2313-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀1位。

華通(2313-TW)今(30日)收盤價為77.9元。近5日股價下跌2.66%，相關零組件業近5日下跌0.31%，集中市場加權指數下跌0.42%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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