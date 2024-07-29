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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:46

1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、鴻海 (2317-TW)、東元 (1504-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、群益證 (6005-TW)、鴻準 (2354-TW)、元大金 (2885-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻準 (2354-TW)、精成科 (6191-TW)、中華 (2204-TW)

5. 投信當日 (26) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、精成科 (6191-TW)、南亞科 (2408-TW)、華通 (2313-TW)
 

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群益證22.9-2.55%
元大金32.05-2.88%
臺企銀18.35-1.08%
鴻海192-4.71%
東元48.65-1.62%
鴻準64.4-1.08%
精成科61-1.93%
中華107-2.73%
南亞科58.1-4.13%
華通80-0.62%
富邦特選高股息3015.89-1.30%

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