投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:46
1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、鴻海 (2317-TW)、東元 (1504-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益證 (6005-TW)、元大金 (2885-TW)、臺企銀 (2834-TW)、鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、群益證 (6005-TW)、鴻準 (2354-TW)、元大金 (2885-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、鴻準 (2354-TW)、精成科 (6191-TW)、中華 (2204-TW)
5. 投信當日 (26) 賣超的股票
鴻海 (2317-TW)、富邦特選高股息30 (00900-TW)、精成科 (6191-TW)、南亞科 (2408-TW)、華通 (2313-TW)
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