鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯營投資管理集團AMG-US的目標價調升至202元，幅度約5.76%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯營投資管理集團(AMG-US)提出目標價估值：中位數由191元上修至202元，調升幅度5.76%。其中最高估值226元，最低估值149元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予聯營投資管理集團評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀1位。
聯營投資管理集團今(30日)收盤價為183.9元。近5日股價上漲5.76%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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