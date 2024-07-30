鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默RVTY-US的目標價調升至130元，幅度約4.84%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)提出目標價估值：中位數由124元上修至130元，調升幅度4.84%。其中最高估值144元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予珀金埃爾默評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀0位。
珀金埃爾默今(30日)收盤價為125.59元。近5日股價上漲4.84%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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