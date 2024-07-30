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鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.64元上修至4.74元，其中最高估值4.78元，最低估值4.57元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.78(4.69)5.326.066.7
最低值4.57(4.55)5.055.686.35
平均值4.71(4.63)5.175.826.57
中位數4.74(4.64)5.195.86.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.06億30.07億32.56億34.51億
最低值27.69億29.13億31.13億33.38億
平均值27.85億29.68億31.77億33.79億
中位數27.82億29.66億31.69億33.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.046.498.084.505.55
營業收入28.84億37.83億50.67億33.12億27.51億

詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRVTY

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