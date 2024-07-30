鉅亨速報 - Factset 最新調查：珀金埃爾默(RVTY-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對珀金埃爾默(RVTY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.64元上修至4.74元，其中最高估值4.78元，最低估值4.57元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.78(4.69)
|5.32
|6.06
|6.7
|最低值
|4.57(4.55)
|5.05
|5.68
|6.35
|平均值
|4.71(4.63)
|5.17
|5.82
|6.57
|中位數
|4.74(4.64)
|5.19
|5.8
|6.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.06億
|30.07億
|32.56億
|34.51億
|最低值
|27.69億
|29.13億
|31.13億
|33.38億
|平均值
|27.85億
|29.68億
|31.77億
|33.79億
|中位數
|27.82億
|29.66億
|31.69億
|33.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.04
|6.49
|8.08
|4.50
|5.55
|營業收入
|28.84億
|37.83億
|50.67億
|33.12億
|27.51億
詳細資訊請看美股內頁：
珀金埃爾默(RVTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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