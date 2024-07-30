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鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至19.71元，預估目標價為876.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.56元上修至19.71元，其中最高估值22.34元，最低估值18.73元，預估目標價為876.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.34(22.34)35.747.34
最低值18.73(18.73)20.7931.08
平均值20.04(19.97)28.6339.05
中位數19.71(19.56)28.3637.73

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值76,228,000109,668,000141,764,330
最低值67,491,00080,104,00095,732,000
平均值72,042,82093,947,760114,243,450
中位數71,675,50091,368,00099,500,010

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.1111.788.215.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,194,35656,016,55447,332,73939,665,534

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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