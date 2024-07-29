鉅亨網新聞中心 2024-07-29 19:30

止穩訊號這樣判斷!! 這群被錯殺的優質股，浮現彎腰撿鑽石的機會!!

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週一台北股市在上週五美國核心數據 PCE 溫和，顯示通膨持續降溫，與降息預期及科技股回穩下，使美股四大指數同步反彈的背景之下，帶動今日台北股市期現貨同步開高。然而在大幅回檔修正後的反彈開高，投資人似乎都不太領情，不管有彈或沒彈，都是先賣在說。

另外也可能出現跌破但卻不是增量跌破的情況，未來三至五個交易日內就容易在拉上去區間裡。只要不是出現增量跌破低點並收破的話，行情就不會有延續的空方殺盤力道，且再度拉回來區間裡，形成假跌破的可能就大增，這時止穩就會更加明確。

今天的盤勢還在對抗近期快速壓回的 5 日均線反壓，這邊能多整理個幾天，盤勢就有機會先讓空方氛圍止住，進而轉強，要一瞬間 V 轉向上只有政策面出現大利多才有可能，且若 V 下來又 V 上去，這種盤對多方才會是最致命的，因為會在短時間內出現多空轉換的情況，盤勢就有可能進入大型整理時空中了。

漲時重勢，跌時重質，被錯殺的，終究要還你一個公道!! 大華國際投顧鄭瑞宗提及，8 月底之前會陸續公告第二季財報及半年報，漲多的股票必然要在這波修正時受到檢驗。另外，七月營收也是觀察點，題材喊很久但沒看到業績的股價也一樣會被出賣，這邊就是檢驗營收、財報以及第三季展望的時間點。台股這邊是季線保衛戰，要正式跌破不易，不過要反覆洗盤，過程中會時而跌破時而拉回，個股最後誰能拿出強勢的數字表現與下半年樂觀的展望的，就會先衝上去。

(2449-TW) 京元電，投信買超已經累積近三萬張，N 輝達 GB200 獨家測試訂單利多是明確的，今日明顯抗跌，基本面毫無疑慮並且強勁向上，有業績加持的個股都是後勢可期，趁修正時彎腰撿鑽石。而今日盤勢走勢明顯感受投資人這次真的怕了，與先前拉回就無懼的買進不一樣，保守許多反而是大好機會。

IP 股方面，(6462-TW) 神盾取消了與日本 IP 公司的換股計畫，主要是日本公司做事太慢，由換股更改為合作，資源轉向投資美系 IP 公司，估計將會有新投資案，並且這次與安國一起拿下美系客戶 AI 加速器訂單。神盾負責前段，(8054-TW) 安國負責後段，為此安國也要花 4000 萬美元買 ARM 的 IP 授權，就是因為已經有訂單才有的大動作，後續的利多明確，神盾、安國今日拉回可逢低承接。(3228-TW) 金麗科年線以下都建議站買方，X86 CPU 與 PCIE 後續營收都會持續進來，也是低基期成長加溫的公司

基本面大好趨勢都不變，台股這次的中期回檔，修正已經到最後季線保衛戰的關鍵點，轉折隨時會出現，短線操作不躁進，但也不要跟著市場亂殺股票，出現甜甜價就進場買一點，強勢股未來幾天隨時會反攻，鄭瑞宗分析師這邊也準備好「超強數字股 XXXX」要進場，想了解並跟著撿便宜的，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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咱們一起進場

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

台積電果然先行止穩反彈！為何創意跌停板？反而是神盾、安國的絕佳買點？！

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