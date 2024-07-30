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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.1元，其中最高估值6.4元，最低估值2.01元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.4(6.4)9.6112.98
最低值2.01(2.73)4.45.97
平均值3.5(3.93)6.639.79
中位數3.1(3.71)7.0510.4

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,690,00040,398,35050,762,330
最低值31,681,00036,404,55039,794,790
平均值32,169,65038,083,31043,610,400
中位數32,073,12037,452,14042,174,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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