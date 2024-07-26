鑫科迎接第6根漲停 扇出型面板級封裝就是市場主流
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 18:00
颱風假期間，費半大跌 8%，台股開盤先反應，直接殺破季線，上揚季線獲得支撐機率大，先觀察初步止跌訊號，今天拉出下影線，等下周站穩今天高點，才會正式止跌，展開反彈行情，反彈目標月線反壓 23368 點。
大華國際投顧蘇建豐認為，反彈行情容易震盪，記得搶反彈要快狠準，否則可以觀望，等待盤勢穩定再擴大操作，手中持股這邊不建議殺低，反彈再做調節即可。
盤勢大跌創造優質股投資價值，台積電 (2330-TW) 殺到季線，產業趨勢不變，分批佈局，後面簡單迎接獲利行情，相同可以留意，聯發科 (2454-TW)，景碩(3189-TW)，弘塑(3131-TW)，辛耘(3583-TW)，大立光(3008-TW)，欣興(3037-TW)，精材(3374-TW)，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW) 等等。
王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，股價回到月線獲得支撐，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上賣一半，大賺 + 22%，另外一半續抱，跟著蘇建豐，安心獲利。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，今天迎接第 6 根漲停，股價 52~73.4 元，大賺 + 41%，營收持續成長，股價有保障，繼續賺下去，低檔佈局，輕鬆賺錢。
蘇建豐指出，扇出型面板級封裝，還是市場主流，蘇建豐已經鎖定友威科第三，等待佈局機會，投資朋友一定要跟上。
友威科大賺 + 82%，友威科第二鑫科大賺 + 41%，全部事先預告，接下來的友威科第三，你不能再錯過。
盤勢震盪，更要冷靜思考，跟著蘇建豐，邊賺邊學習，財富自由，享受人生！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
鑫科迎接第 6 根漲停~ 扇出型面板級封裝就是市場主流
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