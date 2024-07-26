鑫科迎接第6根漲停 扇出型面板級封裝就是市場主流

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 18:00

颱風假期間，費半大跌 8%，台股開盤先反應，直接殺破季線，上揚季線獲得支撐機率大，先觀察初步止跌訊號，今天拉出下影線，等下周站穩今天高點，才會正式止跌，展開反彈行情，反彈目標月線反壓 23368 點。

大華國際投顧蘇建豐認為，反彈行情容易震盪，記得搶反彈要快狠準，否則可以觀望，等待盤勢穩定再擴大操作，手中持股這邊不建議殺低，反彈再做調節即可。

王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，股價回到月線獲得支撐，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上賣一半，大賺 + 22%，另外一半續抱，跟著蘇建豐，安心獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，今天迎接第 6 根漲停，股價 52~73.4 元，大賺 + 41%，營收持續成長，股價有保障，繼續賺下去，低檔佈局，輕鬆賺錢。

蘇建豐指出，扇出型面板級封裝，還是市場主流，蘇建豐已經鎖定友威科第三，等待佈局機會，投資朋友一定要跟上。

友威科大賺 + 82%，友威科第二鑫科大賺 + 41%，全部事先預告，接下來的友威科第三，你不能再錯過。

盤勢震盪，更要冷靜思考，跟著蘇建豐，邊賺邊學習，財富自由，享受人生！

留言 178 跟上，跟著蘇建豐掌握扇出型面板級封裝，178 一路賺到年底！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

鑫科迎接第 6 根漲停~ 扇出型面板級封裝就是市場主流

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