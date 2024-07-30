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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至23元，預估目標價為930元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由23.48元下修至23元，其中最高估值26.79元，最低估值16.95元，預估目標價為930元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值26.79(26.79)40.656.25
最低值16.95(16.95)26.5932.41
平均值22.76(22.94)32.840.57
中位數23(23.48)32.7134.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值18,110,10025,184,27032,364,120
最低值14,460,00017,412,00020,560,000
平均值16,015,55021,600,21025,671,180
中位數15,673,37022,290,31023,061,640

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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