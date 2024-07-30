鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.19元，預估目標價為80.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.09元上修至7.19元，其中最高估值10.99元，最低估值6.24元，預估目標價為80.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.99(10.99)
|9.52
|8.54
|最低值
|6.24(6.24)
|5.56
|7.75
|平均值
|7.69(7.66)
|7.14
|8.19
|中位數
|7.19(7.09)
|7.13
|8.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|385,876,000
|423,626,000
|457,516,000
|最低值
|212,436,000
|203,716,000
|253,753,010
|平均值
|271,474,850
|274,799,520
|349,300,610
|中位數
|253,739,230
|244,828,790
|336,632,810
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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