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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meritage住宅MTH-US的目標價調升至210元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Meritage住宅(MTH-US)提出目標價估值：中位數由198元上修至210元，調升幅度6.06%。其中最高估值257元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Meritage住宅評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Meritage住宅今(30日)收盤價為200.24元。近5日股價上漲6.06%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MTH市場預估目標價

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