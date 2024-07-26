search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meritage住宅(MTH-US)EPS預估上修至20.48元，預估目標價為198.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Meritage住宅(MTH-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.06元上修至20.48元，其中最高估值22.5元，最低估值19.69元，預估目標價為198.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值22.5(21)23.523.14
最低值19.69(19.69)19.6721.1
平均值20.62(20.21)21.6322.12
中位數20.48(20.06)21.322.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值64.21億69.61億73.60億
最低值60.97億63.79億67.65億
平均值62.27億66.66億71.06億
中位數62.32億66.41億71.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.4211.0019.2926.7419.93
營業收入36.67億45.01億51.41億62.92億61.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Meritage住宅(MTH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTH

相關行情

台股首頁我要存股
Meritage住宅193.160.86%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty