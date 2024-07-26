鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meritage住宅(MTH-US)EPS預估上修至20.48元，預估目標價為198.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Meritage住宅(MTH-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.06元上修至20.48元，其中最高估值22.5元，最低估值19.69元，預估目標價為198.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|22.5(21)
|23.5
|23.14
|最低值
|19.69(19.69)
|19.67
|21.1
|平均值
|20.62(20.21)
|21.63
|22.12
|中位數
|20.48(20.06)
|21.3
|22.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64.21億
|69.61億
|73.60億
|最低值
|60.97億
|63.79億
|67.65億
|平均值
|62.27億
|66.66億
|71.06億
|中位數
|62.32億
|66.41億
|71.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.42
|11.00
|19.29
|26.74
|19.93
|營業收入
|36.67億
|45.01億
|51.41億
|62.92億
|61.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Meritage住宅(MTH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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