鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至52.3元，幅度約4.6%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52.3元，調升幅度4.6%。其中最高估值57元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予紐約時報評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
紐約時報今(30日)收盤價為53.55元。近5日股價上漲4.6%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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